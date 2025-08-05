Настоятелем Благовещенской церкви в Рязани назначен иерей Даниил Маслов

Монохориальная моноамниотическая двойня (МХМА) — вариант многоплодной беременности, когда оба малыша находятся в общем плодном пузыре и у них одна на двоих плацента. Частота наступления такой беременности очень низкая и составляет около 1% от всех многоплодных беременностей и 0,01% — от всех спонтанных беременностей.