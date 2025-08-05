Настоятелем Благовещенской церкви в Рязани назначен иерей Даниил Маслов. Соответствующий указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский.
С 5 августа Даниил Маслов освобожден от должности клирика Крестовоздвиженского храма в Дашково-Песочне и назначен настоятелем Благовещенской церкви в Рязани.
Ранее в интервью 7info Даниил Маслов рассказал о том, как вера укрепляет семьи, почему в современном мире, где жить «в одиночку», кажется, проще, люди всё же стремятся к семейному счастью и как Церковь помогает найти свою «вторую половину».