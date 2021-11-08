В Рязани сотрудники полиции задержали наркомана, ограбившего таксиста. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жертвой преступления стал 48-летний рязанец. Вечером таксист забрал пассажира в центре города и отвёз его на улицу Гагарина. Чтобы дать сдачу клиенту, таксист достал деньги. Увидев наличку, пассажир схватил купюры и скрылся в ближайшем торговом центре. Добычей злоумышленника стали 3800 рублей.

Продавцы сумели описать стремительно вбежавшего в торговый центр молодого человека. По приметам оперативники узнали 23-летнего жителя города, ранее судимого за кражу.

Через некоторое время подозреваемого задержали на улице. Выяснилось, что он употребляет синтетические наркотики, но при случае не отказывается от алкоголя.

В тот вечер рязанец был в состоянии легкого опьянения и внезапно, увидев деньги, решил ограбить таксиста.

Заведено уголовное дело (ч.1 ст. 161 УК РФ), виновному грозит до 4 лет лишения свободы.