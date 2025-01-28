Рязанских школьниц накачали таблетками незнакомцы в Москве

Двух рязанских школьниц, которых госпитализировали из «Москва-Сити», накачали таблетками незнакомцы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Подростки 13 и 15 лет в тайне от родителей сбежали в Москву, чтобы снять «классный контент для соцсетей». Во время прогулки по высоткам «Сити» девушки познакомились с молодыми людьми. Юноши предложили им таблетки, после которых девочки уснули на диване в лобби гостиницы делового центра «Москва-Сити».

Бригада скорой помощи увезла подростков в больницу с подозрением на отравление психотропными веществами. Вскоре девушки пришли в себя и встретились с родственниками.

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Интересно, что малолетние рязанки уже не в первый раз попадают в передрягу в Москве. Ранее, когда школьницы приезжали в столицу, их остановили полицейские. Выяснив, что несовершеннолетние приехали в город одни, стражи порядка отправили их на электричке домой.