Надежная связь T2 и скоростной интернет доступны в самых дальних уголках Рязанской области

T2 подвела итоги технического развития за прошедший год в Рязанской области. Компания продолжила активное строительство инфраструктуры, охватив не только крупные города, но и небольшие населенные пункты. Так, T2 укрепляет свои позиции на рынке, обеспечивая пользователей стабильной связью там, где это необходимо.

Оператор ежегодно предоставляет своим абонентам качественные услуги, регулярно наращивая темпы развития сети. В Рязанской области новые базовые станции были запущены в населенных пунктах 14 районов. Больше всего в Рязанском, Касимовском, Пронском, Михайловском, Спасском. Чуть меньше — в Ряжском, Шиловском, Клепиковском, Кораблинском, Захаровском, Ухоловском. Строительство сети затронуло и удаленные уголки региона — Сасовский, Ермишинский, Шацкий районы.

В результате специалисты компании установили дополнительное оборудование в 7 крупных городах и районных центрах: Рязань, Скопин, Пронск, Ряжск, Ермишь, Новомичуринск, Спас-Клепики. В этот список также вошли около 20 деревень и сел: п. Мурмино, д. Сумбулово, с. Высокое, с. Каморино, пос. Октябрьский, с. Клетино и другие. В некоторых из них уверенный сигнал T2 появился в рамках проекта с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС). Он ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов и обеспечение связью малых и удаленных поселений. Во внимание компании попали и те населенные пункты, в которых проживает не более 300 человек.

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Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«Зачастую сельские жители опережают городских по активности в сети. И это логично, ведь в деревнях и селах именно стабильный 4G играет главную роль в своевременном информировании, образовании, оказании медицинских услуг и развлечениях. Поэтому в прошлом году мы помогли еще 1500 землякам из разных уголков региона получить доступ к быстрому мобильному интернету. Теперь они могут свободно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами».

Кроме того, в 2024 году технический департамент оператора сконцентрировался на улучшении связи в спальных районах — 23% от общего количества новых базовых станций по стране. Например, в Рязани работы охватили жилые дома и новостройки на улицах Семчинской, Братиславской, Касимовском шоссе, Народном бульваре и других.

Один из главных этапов развития сети прошлого года — это внедрение технологии Voice over LTE, которая стала доступна всем рязанцам с 29 ноября. Она позволила совершать звонки в 4G, моментально устанавливать голосовое соединение и обеспечила высокое качество передачи речи. Причем T2 реализовала VoLTE во всех 69 регионах присутствия всего за три месяца, в 22 из них — с применением решений российского разработчика.