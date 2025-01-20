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Изображение от ededchechine на Freepik
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Над Рязанской областью уничтожили два украинских беспилотника

Валерия Мединская

Два украинских беспилотника уничтожили силы ПВО в ночь на 20 января в Рязанской области. Об этом отчиталось Минобороны РФ.

Ночью в понедельник произошла очередная атака вражеских БПЛА на регионы России. 14 аппаратов перехватили и уничтожили над Брянской областью, 6 — над Калужской. По три беспилотника уничтожили над Белгородской и Курской областями. В Орловской, как и в Рязанской области, сбили два беспилотника.

Всего перехвачен и уничтожен 31 БПЛА, уточнили в оборонном ведомстве.

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Напомним, ночью на окраине Рязани местные слышали серию громких хлопков. В соцсетях предположили, что велась работа ПВО по украинским беспилотникам.

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