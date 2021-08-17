27.9 C
Рязань
Вторник, 17 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПолитика

На выборах в Госдуму в Рязанской области зарегистрировали 18 одномандатников

7info
На выборах в Госдуму в Рязанской области зарегистрировали 18 одномандатников
- Advertisement -

В понедельник, 16 августа, на заседании Избиркома Рязанской области утвердили текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам № 156 и 157.

В избирательных бюллетенях размещены все 18 зарегистрированных кандидатов по двум округам: 10 по 156-му, 8 — по 157. В каждом бюллетени они размещены в алфавитном порядке с указанием краткой биографической информации.

Избирательная комиссия Рязанской области приняла решения о регистрации следующих кандидатов:

по одномандатному избирательному округу № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ

Мустафин Максим Хамитович (ЛДПР)

Струков Олег Николаевич (КПРФ)

Аверин Александр Алексеевич (Справедливая Россия — За Правду)

Красов Андрей Леонидович (Единая Россия)

Фирстов Алексей Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)

Воронин Павел Юрьевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)

Любимов Андрей Вячеславович («ЯБЛОКО»)

Детинов Дмитрий Михайлович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)

Ржанов Александр Николаевич («РОДИНА»)

Перимбаев Сергей Анатольевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ)

по одномандатному избирательному округу № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ

Морозов Евгений Николаевич (КПРФ)

Шерин Александр Николаевич (ЛДПР)

Хубезов Дмитрий Анатольевич (Единая Россия)

Мосейчук Александр Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)

Парсентьев Григорий Александрович (Справедливая Россия — За Правду)

Рубина Наталья Владимировна (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)

Завьялов Артур Суренович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)

Тюрина Марина Николаевна (КОММУНИСТЫ РОССИИ).

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]