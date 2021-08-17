На выборах в Госдуму в Рязанской области зарегистрировали 18 одномандатников

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В понедельник, 16 августа, на заседании Избиркома Рязанской области утвердили текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам № 156 и 157.

В избирательных бюллетенях размещены все 18 зарегистрированных кандидатов по двум округам: 10 по 156-му, 8 — по 157. В каждом бюллетени они размещены в алфавитном порядке с указанием краткой биографической информации.

Избирательная комиссия Рязанской области приняла решения о регистрации следующих кандидатов:

по одномандатному избирательному округу № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ

Мустафин Максим Хамитович (ЛДПР)

Струков Олег Николаевич (КПРФ)

Аверин Александр Алексеевич (Справедливая Россия — За Правду)

Красов Андрей Леонидович (Единая Россия)

Фирстов Алексей Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)

Воронин Павел Юрьевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)

Любимов Андрей Вячеславович («ЯБЛОКО»)

Детинов Дмитрий Михайлович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)

Ржанов Александр Николаевич («РОДИНА»)

Перимбаев Сергей Анатольевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ)

по одномандатному избирательному округу № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ

Морозов Евгений Николаевич (КПРФ)

Шерин Александр Николаевич (ЛДПР)

Хубезов Дмитрий Анатольевич (Единая Россия)

Мосейчук Александр Валерьевич («ЗЕЛЁНЫЕ»)

Парсентьев Григорий Александрович (Справедливая Россия — За Правду)

Рубина Наталья Владимировна (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)

Завьялов Артур Суренович («НОВЫЕ ЛЮДИ»)

Тюрина Марина Николаевна (КОММУНИСТЫ РОССИИ).