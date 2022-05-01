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Воскресенье, 1 мая, 2022

На Урале мужчина убил друзей, которые хотели заняться с ним сексом

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На Урале мужчина убил друзей, которые хотели заняться с ним сексом

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Правоохранительные органы задержали 53-летнего жителя Березовского в Свердловской области, которого подозревают в двойном убийстве, пишет КП.

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Инцидент произошел ночью, 28 апреля, в садовом домике в СНТ в поселке Красногвардейский. По предварительной версии, мужчина устроил застолье с двумя товарищами 66 и 46 лет.

Во время распития алкоголя один из них предложил приятелю вступить с ними в половой акт. В ответ злоумышленник схватил биту и жестоко избил собутыльников. После этого он вынес их во двор и накрыл одеялом.

В итоге потерпевшие скончались. Нападавший уже дал признательные показания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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