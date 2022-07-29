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На улице Грибоедова в Рязани перекрыли движение транспорта

Движение транспорта по улице Грибоедова перекрыто до 22.00 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Из-за ремонта теплотрассы движение закрыли на участке от проезда Щедрина до улицы Либкнехта.

На время производства работ установлены предписывающие дорожные знаки, места производства работ огорожены.

Троллейбусы № 3, 10, автобус № 23 будут ездить по улице Есенина. Маршрутки № 65М2, 66М2, 99М2 при движении из Дашково-Песочни объезжают место ремонта по улицам Либкнехта, Подгорной, Свободы. В обратном направлении через Затинную, Либкнехта, Грибоедова.

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