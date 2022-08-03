На трёх улицах Рязани отключат холодную воду 4 августа

В четверг, 4 августа, на трёх улицах Рязани отключат холодную воду. Адреса сообщил официальный сайт администрации города.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе, которые проведут сотрудники МП «Водоканал города Рязани».

В посёлке Солотча воды не будет с 9 до 14 часов в домах № 17, 19, 20 на улице Мещёрской.

С 9.00 до 17.30 без воды останутся:

— 2-й Школьный переулок, дом № 1,

— Первомайский проспект, доа № 58, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 60, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 64, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (школа № 39).

Для жителей организуют подвоз технической воды к дому № 62 корпус 1 с 10.00 до 17.30.