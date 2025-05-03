На трассе под Рязанью школьник на мопеде врезался в легковушку: пострадали двое

Около 14:00 2 мая на перекрёстке у деревни Юмашево, на втором километре трассы Рязань – Пронск – Скопин – Новомичуринск, произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и мопеда Racer. Мопедом управлял девятиклассник из села Береговая Погореловка, пишет сайт ИД «Пресса».

По предварительным данным, мопед двигался по правому краю дороги в сторону Рязани. У поворота на Юмашево подросток внезапно повернул налево и врезался в крыло ехавшего в попутном направлении Renault.

Водитель мопеда был госпитализирован в Новомичуринскую межрайонную больницу. Его пассажир, подросток 2007 года рождения, также обратился за медицинской помощью.

Реклама

Полиция проводит проверку. Уже составлены административные протоколы: на несовершеннолетнего водителя — за езду без прав и без шлема, на его пассажира — также за отсутствие шлема. Кроме того, в отношении многодетной матери подростка составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: ИД «Пресса».