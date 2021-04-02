На трассе М5 в Рязани избили семью дальнобойщиков – соцсети

27 марта на трассе М5 у Рязани избили семью дальнобойщиков. Подробности в видео на Youtube сообщил сын избитых.

Произошедшее молодой человек назвал «полным беспределом». Он считает, что видео поможет наказать виновных.

Дальнобойщик с женой и сыном ехали на двух машинах в Санкт-Петербург. Сын на зелёных светофорах уехал вперёд, родители на выезде из Рязани у поста ДПС попали в аварию. При этом сами не заметили этого.

Через несколько километров второй участник ДТП догнал дальнобойщиков и потребовал остановиться. После этого водитель заметил, что у грузовика на тенте оборваны замки. У второй машины также были повреждения.

Через некоторое время на место приехал человек, которого называют хозяином фуры. Вместе с ним приехали ещё четверо мужчин. Начался разговор, в ходе которого дальнобойщика ударили по лицу. Досталось и его жене.

Видео можно посмотреть на канале 12 колёс.