Понедельник, 14 октября, 2024

На Рязанскую область надвигается североатлантический циклон «Хельма»

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

К Рязанской области приближается североатлантический циклон «Хельма», который принесет дожди, мокрый снег и существенное понижение температуры. Об этом сообщается в тг-канале «Погода от шефа. Михаил Леус«.

Уже сегодня и утром 15 октября в Рязанкой области местами ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, ухудшение видимости, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Во вторник, 15 октября, ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха по области ночью -1…+4°С, днём +4…+9°С. 

Ослабевать «Хельма» начнёт к четвергу, обещают синоптики.

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