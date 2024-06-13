На Почтовой в Рязани заметили скорую

Машину скорой помощи заметили на улице Почтовой в Рязани. Снимок в редакцию 7info прислали очевидцы.
Фотография сделана вечером 12 июня. Видно, что спецавтомобиль подъехал к одному из заведений.
Причина произошедшего неизвестна.
Машину скорой помощи заметили на улице Почтовой в Рязани. Снимок в редакцию 7info прислали очевидцы.
Фотография сделана вечером 12 июня. Видно, что спецавтомобиль подъехал к одному из заведений.
Причина произошедшего неизвестна.
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