На Кубани пятеро школьников месяц толпой насиловали четвероклассницу в поле

Стражи порядка задержали трех из пяти школьников в станице Полтавская в Краснодарском крае, которых подозревают в групповом изнасиловании четвероклассницы, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленниками оказались ученики 6, 7 и 9 классов. Все началось в апреле, когда компания предложила школьнице поиграть в заброшенное здание. Оттуда подростки увели жертву в поле, где по очереди издевались и насиловали.

Позже потерпевшая призналась, что во время надругательства двое из них крепко держали ее. Все происходило на протяжении месяца. При этом девочка боялась рассказывать о случившемся маме. В конце мая родительница узнала о произошедшем от других детей. Она сразу же написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».