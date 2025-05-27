На крыше Дома молодёжи пройдёт квартирник «Есенин»

На крыше Дома молодёжи 30 мая в рамках проекта «Есенин в городе» пройдёт квартирник «Есенин» (16+). Об этом сообщает телеграм-канал музея-заповедника С.А. Есенина.

В камерной обстановке выступят рязанские коллективы, которые исполнят песни на стихи великого поэта, авторские произведения и каверы на известные песни. На сцену выйдут Кирилл Устинов («Осталось два кадра»), Никита Рязанский, Рома Базаров, Настя Меньшова, Сава Брагин, Даниил Лошкомаев («Лыбедь»), Екатерина Шахватова («INVARIANT»), группа «ТэДэль».

Лейтмотивом квартирника станут биографические факты о Сергее Есенине, его переживания и впечатления.

Начало в 19:00. Вход свободный.