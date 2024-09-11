На фестивале КВН в Рязани за «косопузов» боролись медики, драконы, айтишники и Киркоров, а взрывали зал «Ровеньки»

30 августа, в Рязани отгремел музыкальный Кубок «Поющий Косопуз». Это стало прекрасной традицией — отмечать День города большим фестивалем КВН. Официальная Рязанская лига провела его в этом году в четвёртый раз.

«Поющий Косопуз» — это всегда про музыку, смех, эксперименты, креатив и, конечно же, сюрпризы. Именно поэтому на мероприятие любители КВН устремляются с огромным удовольствием. Ещё бы, тональность фестиваля задают самые весёлые и находчивые команды со всей России, а кульминацией вечера традиционно становится выступление команды из Высшей Лиги КВН.

Так было и в этот раз. За заветные фигурки «Косопузов» боролись 12 из 20 команд, прошедших конкурс редактур. А самым громким аккордом вечера стало выступление колоритной и задорной команды «Ровеньки».

На несколько часов рязанцы погрузились в атмосферу смеха, радости и хорошего настроения. Гостей радушно принял Рязанский дворец молодёжи. В зале была полная посадка, а разместиться многочисленным гостям (их было порядка 700 человек) помогли волонтёры. Кстати, попасть на «Поющего Косопуза» рязанцы в этом году могли по бесплатным пригласительным благодаря поддержке Правительства Рязанской области, Администрации Рязани и многочисленных партнёров Официальной Рязанской Лиги.

Праздник начался с подарков: среди зрителей разыграли сертификаты от «Додо Пиццы».

В ожидании КВН зал «разогрели» горячими сертификатами от «Додо»

Затем на сцене появился зажигательный ведущий. Его рязанцы очень хорошо знают, любят и с огромной радостью принимают на сцене. Это известный квнщик, чемпион Высшей Лиги КВН в составе команды «Вятка» Руслан Шишкин. Традиционно ему выпала задача отвечать за атмосферу в зале в качестве ведущего.

Руслан Шишкин любит Рязань, Рязань любит Руслана Шишкина. У нас это взаимно!

Конечно же, праздник не обошёлся без визита официальных лиц. С Днём города всех гостей вечера поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова:

В Рязани много людей, которые любят КВН, которые играют в КВН. И это прекрасно! Уверена, что сегодняшний фестиваль подарит вам прекрасное настроение. Желаю всем вам мира, добра и процветания!

Безусловно, важными действующими лицами праздника стали члены жюри. Ведь именно на их плечи легла задача определить, кому достанутся заветные призы-«Косопузы». В состав команды жюри вошли:

Евгения Власова-заместитель главы администрации города Рязани ;

Александр Ачалов-депутат Рязанской областной Думы ;

Виталий Косачёв-председатель комитета по делам молодежи Рязанской области ;

Дмитрий Боков- и.о. ректора РГУ имени Есенина ;

Илья Шишкин-депутат городской Думы, директор ООО «РГМЭК» — партнёра Фестиваля ;

Алексей Жеглов-директор Официальной Рязанской лиги МС КВН ;

Элла Хрусталёва-известная рязанская джазовая певица, вокалистка и преподаватель вокала, полуфиналист проекта “Голос” на Первом канале

Подготовили команды КВН к выступлению на фестивале уполномоченные редакторы АМиК Официальной Рязанской лиги КВН Роман Кузьмин («Такая история», Орёл), Руслан Шишкин («Вятка», Киров). Пять дней квнщики проходили этап редактуры.

И вот на сцене появляется первая команда. И первые они не только по очерёдности выступления. Команда КВН регионального отделения «Движения первых» на музыкальном кубке дебютировала на большой сцене. И, кстати, очень успешно. Своё выступление ребята начали с главного вопроса всех владельцев огородов: кому кабачок? Зрительный зал от кабачков отказался (свои девать некуда), а вот от задорных шуток отказываться не стал. Яркие номера ребят зал принимал бурными аплодисментами и раскатами смеха. В составе команды — школьники, но проблемы взрослых они понимают очень хорошо. Например, рассказали о кредитах, которые берут родители для подготовки детей к новому учебному году. А ещё показали, как ведут себя потерявшиеся в лесу американские школьники и как российские.

Вот вам и современные дети: такие маленькие, а шутят про кредиты

Далее на сцену выходит команда “Апрелевские граммофоны” из Подмосковья. По их словам, Апрелевка — самый музыкальный город России (там есть завод грампластинок). А, следовательно, ребята на фестивале свои среди своих! В музыкальном атмосферу им удалось вписаться идеально. Правда, пришлось объяснять зрительному залу, почему коньяк днём пить вредно, а после некоторых их танцев придётся перекладывать в городе асфальт. Слава Богу, квнщики не всегда понимают, о чём поют. Но зрительному залу от этого было только веселее! Конечно же, «Граммофоны» не могли выйти на сцену без подарка. Персонально для Руслана Шишкина одна из участниц настояла… чайный гриб!

В бутылке правда чайный гриб!

Команда «Ради тех» из Рязанского Политеха с первых минут выступления заявила: она за равноправие! А ещё именно в их команде тот самый человек, который замедлил YouTube в России. Рязанцам квнщики показали парикмахерскую, которая работает исключительно по понятиям. Главное, не перепутать двери, буквально рядом с ней — районная администрация. А их меткая шутка про американских президентов порвала зал!

Танцы у ребят такие динамичные, что на их фоне YouTube был вынужден замедлиться

Команда из Москвы «КПК» представила себя как самых влиятельных людей XXI века. Ребята учатся на айтишников и не скрывают:

Мы те самые люди, которые могут замедлить YouTube специально, а “Госуслуги” случайно.

Квнщики обратили внимание: те, кто не пришёл праздновать День города в РДМ, по всей видимости, уже хорошенько «отпраздновали». То ли дело ситуация в касимовском компьютерном клубе. Там вопреки всем неурядицам и состояниям проходят соревнования по киберспорту без интернета, и, кажется, это всех устраивает.

Ради «Косопуза» можно и клавиатурой пожертвовать!

Прекрасные девушки из команды DK (Санкт-Петербург) решили начать своё выступление с хитрой симуляции. Вот только зрителям симулировать смех не пришлось — острые шутки попали прямо в цель. Не остался зал равнодушным после исполнения квнщицами песни «Про любую звёздную пару». А ещё девчонки размышляли над тем, как бы проходили гендер-пати у славян:

Если дым чёрный — это мальчик или девочка?

Да это же печенеги, бежим!

Женская команда, конечно же, не могла не пройтись по чисто женским темам. Только представьте, как бы выглядела программа «Спокойной ночи, малыши», если бы её вела мужененавистница… Ну и в кульминацией выступления DK стал праздничный салют!

Версия передачи «Спокойной ночи, малыши» без мужских персонажей

Монокоманда «Семь раз» из Тульской области снова прибегла к математическим расчётам. Вообще непростые уравнения — особая фишечка команды, и каждый раз результаты их решений доводят до приступов смеха рязанских зрителей. А вы говорите, что математика — это скучно… Кстати, в этот раз команда оказалась совсем-таки не моно. Вместе с участником на «Поющего Косопуза» прибыл его голосовой помощник. Искусственный интеллект, конечно, устроил взбучку одному из членов жюри (и такое бывает!).

Когда нужно решить сложную математическую задачу, но ты придумал её сам!

Команда КВН «Собаки Павлова» из РязГМУ продолжили держать планку юмора, которую очень высоко подняли предшествующие команды. Оказывается, студенты-медики летом решили подработать. Один из квнщиков так занизил машину, что подрабатывал асфальтоукладчиком. Кстати, в медуниверситете оказывается, есть необычный экспрес-тест на гендер. Его способности продемонстрировали прямо на сцене, зал разразился громким смехом и аплодисментами. К слову, именно в этом году, при поддержке ректора РязГМУ в университете появилась хорошая команда КВН. Так держать!

Запомните эти лица. Через несколько лет они будут вас лечить

Команда «Лазурные драконы» из Луховиц покорила гостей «Поющего Косопуза» своим необычным чувством юмора. А начали выступление с трендового танца под NSYNC и спецэффектов:

Да это я штаны постирал, салфетка раскрошилась. Вот я её и использовал!

Кстати, ради фестиваля КВН они взяли официальное разрешение на чёрный юмор. И в зале РДМ одна за одной гремели мощные шутки, которые никого не оставили равнодушными. Кульминацией выступления «Драконов» стал номер про полицейских и остросоциальная песня про детский сад, который заменили на стриптиз-клуб.

Они хоть и драконы, но выглядят, как люди. И миниатюры у них про заботы человеческие

Ростовский город Шахты на Четвёртом музыкальном кубке «Поющий Косопуз» представляла команда «Дон Террикон». На рязанскую сцену квнщики вышли с большой целью — уделать Новошахтинск. И хотя представителей Новошахтинска в дворце молодёжи не было, а большинство рязанцев понятия не имеют, где Новошахтинск находится, «Дон Террикон» упорно стоял на своём. И буквально на второй минуте обрёл масштабную группу поддержки среди рязанцев! А вообще шутили о многом: и про то, какой он, роман с директрисой секонд-хенда, и про директора метрополитена, и про непредсказуемых людей.

Угадайте, кто их них из Новошахтинска: крот или парень со скрипкой?

Команда «Рандеву» из Санкт-Петербурга устроила рязанцам терапию интеллектуальным музыкальным юмором. А ещё приехали ребята в Рязань со своим роботом-пылесосом и огромным запасом шуток:

Да, мы нетипичная команда из Петербурга. У нас нет бразильцев!

Квнщики настолько прониклись рязанскими зрителями, что даже озвучили им свои тайные мечты. А в качестве подарка для Рязани привезли с собой Филиппа Киркорова. Такого мощного звёздного гостя точно никто не ожидал увидеть.

Ничего необычного, просто рязанцев приехал поздравить с Днём города Киркоров

И вот на сцене ещё одна рязанская команда АПП (АПУ ФСИН). Чтобы понять, кто они, просто представьте: девушки из этой команды в клуб ещё ходят, но перед этим уже присаживаются на дорожку. Есть у команды свой администратор, который следит за ходом сценария. Правда, начинать выступление всё равно приходилось несколько раз!

Шутили метко и очень смешно, зал встретил команду овациями. На День города они прибыли с подарком — успокоительной таблеткой для Рязани:

А почему она такая большая? Какие проблемы, такая и таблетка…

Песня капитана Ивана под гитару с очень смелой концовкой покорила зал!

Вот такая таблетка юмора для рязанцев. И никаких депрессий!

Конкурсную программу фестиваля КВН «Поющий Косопуз» продолжило выступление команды из РГУ имени С. А. Есенина «Айседора Дункан». Полуфиналисты Премьер Лиги этого сезона очень переживали, что поменялась локация проведения музыкального кубка. Как же без музыки, юмора и шуток остались алкоголики и эксгибиционисты из рязанского ЦПКиО? В качестве подкрепления в команду девушки пригласили настоящего Косопуза. Ну ещё бы, с Косопузом «Косопуза» будет взять действительно проще.

«Айседора Дункан», не изменяя своему фирменному стилю, представила сразу несколько разрывных песен. Кстати, вы знали, что цены на такси в Рязани регулируют майор Гром и…генерал Дождь? И с другими проблемами девушки обратились к «важным людям в зале»: напомнили про дороги, про очереди в поликлиниках, но в итоге спели не только честную, но и красивую песню про Рязань!

Смелым и красивым получилось выступление девчонок из РГУ. Досталось даже новоиспеченному и. о. ректора вуза. Девчонки назвали невероятные цифры прошедшей приёмной комиссии:

Вот что значит вуз возглавил руководитель избирательной комиссии!

Вот они, наши «Айседоры». У них даже паспорт есть

Атмосфера в зале раскалилась до предела, все замерли в ожидании команды «Ровеньки«. двухкратных вице-чемпионов Высшей лиги. Ровеньки покорили любителей КВН своим особым стилем, яркими шутками, песнями и танцами. И, конечно же, лучшие свои номера они представили в этот вечер рязанцам.

Количество эмоций и шуток зашкаливало!

Талантливые квнщики поразили зал первоклассным юмором и бешеной энергетикой. За чередой ярких миниатюр последовало легендарное приглашение в Ровеньковский ДК. Там-то и началась настоящая музыкальная феерия. А пока рязанцам «Ровеньки» дарили прекрасное пятничное настроение, члены жюри подвели итоги Четвёртого музыкального кубка «Поющий Косопуз». Завершился он с таким результатом:

«Косопуз» первой степени и денежный грант на 50 тыс. рублей на поездку на фестиваль КВН в Сочи получила команда «Дон Террикон», г. Шахты;

«Косопуз» второй степени и 50 тыс. руб .на фестиваль КВН в Сочи получила команда «Айседора Дункан», РГУ им.С.А.Есенина, Рязань;

«Косопуз» третьей степени — «АПП», Академия ФСИН России, г. Рязань. Кстати, от было очень приятно видеть в зале зале генерал-майор внутренней службы начальника Академии Сергея Никитюка. С такой поддержкой — только прекрасный результат!

Малый «Косопуз» в номинации «Мисс голос фестиваля» достался Журавлевой Злате из команды «Айседора Дункан»;

В номинации «Мистер голос фестиваля» – «Филиппу Киркорову» из команды «Рандеву», г.Санкт-Петербург;

Лучшая шутка, по мнению жюри, фестиваля прозвучала в выступлении команды «Ради тех», лучший музыкальный номер фестиваля – «АПП»;

Самая музыкальная команда фестиваля – «Семь раз», Тульская область;

Специальный приз (огромная музыкальная колонка от Администрации города Рязани) досталась детям — «Сборная команда по КВН Рязанской области «Движение первых».

Призы от спонсоров получили: Сборная команда по КВН Рязанской области «Движение первых» за удачный дебют от Администрации города;

«Апрелевские граммофоны» — приз от Рязанской городской Думы;

«КПК» РТУ МИРЭА, г. Москва — приз от партнёра фестиваля — ООО «РГМЭК».

Директор Официальной Рязанской лиги Алексей Жеглов на вопрос журналиста 7info «КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ФЕСТИВАЛЬ» улыбнулся и ответил:

— Мы делаем большое и правильное дело! Мы учим молодых и талантливых людей думать и работать в команде. У нас скоро в каждом вузе будет достойная команда КВН. В следующем году Рязани исполнится 930 лет и Косупузу — 5. Есть много креативных идей. Обязательно увидимся на празднике меткого интеллекта, талантливого вокала и зажигательного юмора! Любите КВН, пожалуй, единственную нашу игру!

Официальная Рязанская лига МС КВН благодарит партнёров и спонсоров за поддержку в проведении Четвёртого музыкального кубка «Поющий косопуз 2024»:

Правительство Рязанской области в лице Губернатора Павла Викторовича Малкова и Вице губернатора Артёма Анатольевича Бранова;

Рязанскую областную Думу,

Комитет по делам молодёжи Рязанской области,

Администрацию города Рязани;

Рязанскую городскую Думу,

АНО «Центр развития КВН»,

Рязанский Дворец Молодёжи,

Генерального информационного партнера «Русское радио Рязань«

Сетевое информационное агентство 7info,

компанию «Паприко»,

сеть пиццерий «Додо-пицца»,

Отель «Слип Хаус»,

Ресторан «Старый Арбат»,

Компанию по производству наружней рекламы «Легион»,

Рекламно-информационное агентство «Городская афиша«,

Ведущего билетного оператора «КАССУ РУ«.

До новых встреч на КВН!