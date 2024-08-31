На Европейской части России наблюдали полярные сияния

На Европейской территории России минувшей ночью жители нескольких областей стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ночь прошла на фоне слабых возмущений геомагнитного поля Земли. Индекс Кр, который указывает на уровень активности магнитосферы, превышал 4 единицы, но не достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури.

Несмотря на это, полярные сияния смогли увидеть жители Архангельской, Новгородской, Тверской, Смоленской, а также Московской и Рязанской областей.

По прогнозам специалистов, в течение дня возмущения магнитосферы Земли будут постепенно ослабевать, и геомагнитное поле стабилизируется от неустойчивого до спокойного состояния.

Рязанцы также поделились снимками полярного сияния.