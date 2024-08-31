Суббота, 31 августа, 2024

На Европейской части России наблюдали полярные сияния

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: Мария Хавронина, vk.com/rznastro

На Европейской территории России минувшей ночью жители нескольких областей стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ночь прошла на фоне слабых возмущений геомагнитного поля Земли. Индекс Кр, который указывает на уровень активности магнитосферы, превышал 4 единицы, но не достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури.

Несмотря на это, полярные сияния смогли увидеть жители Архангельской, Новгородской, Тверской, Смоленской, а также Московской и Рязанской областей.

По прогнозам специалистов, в течение дня возмущения магнитосферы Земли будут постепенно ослабевать, и геомагнитное поле стабилизируется от неустойчивого до спокойного состояния.

Рязанцы также поделились снимками полярного сияния.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Сомнолог Царёва объяснила, как засыпать после внезапных ночных пробуждений

Ольга Кормухина и Алексей Белов выступили в Рязани на День города

Врач-иммунолог назвал способ продлить жизнь

Славянский гороскоп на сентябрь 2024: что ждет вас по году рождения

С 1 сентября в Рязани изменятся тарифы на проезд для региональных льготников

Рязанцев пригласили на встречу с Егором Бероевым

В Рязанском музыкальном театре состоялся торжественный прием в честь Дня города

Рязанцы показали светящийся памятник Олегу Рязанскому на Московском шоссе

В США открыто обсуждают замену Зеленского

Ребёнок погиб при падении футбольных ворот в Нижнем Новгороде

В Рязани мужчина едва не погиб, попытавшись лечиться пчёлами

Вечером в ДТП в Рязани пострадали люди