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Пятница, 14 января, 2022
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На длинных выходных рязанцы оставались дома — Tele2

7info

В новогоднюю ночь рязанцы поздравляли друзей и близких при помощи интернета: используя мессенджеры и видеосвязь. Объем трафика после полуночи вырос на 25% по сравнению с праздничной ночью годом ранее, тогда как число звонков осталось на уровне прошлого года. Кроме того, мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах.

Жители Рязанской области предпочли digital-поздравления традиционным голосовым звонкам. На отправку сообщений в мессенджеры и соцсети каждому рязанскому клиенту в новогоднюю ночь потребовалось в среднем около часа, тогда как на звонки — в четыре раза меньше времени. При этом максимальную активность по использованию интернет-трафика Tele2 зафиксировала в первый час нового года.

За период зимних каникул рязанские абоненты оператора повысили спрос на интернет на рекордные 28% по сравнению с прошлым годом. Пик интернет-активности рязанцев был зафиксирован 3 января. Жители предпочли провести выходные за просмотром фильмов. Они в два раза чаще меняли минуты из тарифа на фильмы от видеосервиса Wink через приложение «Мой Tele2». Самыми популярными лентами стали «Один дома» (12+), «Гринч» (6+) и «Батя» (16+).

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К новогодним нагрузкам Tele2 готовится заранее. Чтобы сеть оператора успешно выдержала большой объем звонков и потребления мобильного интернета, технические специалисты увеличивают пропускную способность базовых станций, организуют работу дежурных бригад технических специалистов.

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