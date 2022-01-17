На четырёх депутатов ЛДПР завели уголовные дела в Рязани — СМИ

Сразу четверо депутатов, представляющие ЛДПР, стали фигурантами уголовных дел о хищении бюджетных средств. Подробности сообщила «Новая газета Рязань».

Речь идёт о депутате областной Думы Никите Усачёве, а также трёх представителях гордумы Рязани — Дмитрии Володине, Дмитрии Панкине и Павле Ахунове. По данным следователей, они присвоили деньги, которые фактически выделялись для оплаты труда помощников.

Ранее условный срок по такому делу получила представительница «Единой России» Инна Орешина. Она призналась, возместила ущерб, поэтому отделалась таким наказанием.

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Источник «Новой газеты» не исключает, что депутаты от ЛДПР могут получить реальные сроки. В любом случае, если суд признает их виновными, придётся сложить депутатские полномочия.