На бизнес-форуме в Рязани выступят федеральные эксперты

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22 апреля для жителей Рязанской области пройдёт онлайн-форум «Территория бизнеса — территория жизни», на котором также подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Участие бесплатное!

Зарегистрироваться можно по ссылке или через telegram-бот.

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», проведет мастер-класс для самозанятых, но тренинг будет полезен всем участникам форума. Слушатели узнают, как монетизировать знакомства, как использовать общественные организации для приобретения новых контактов, как управлять социальным капиталом и приумножать его.

Мастер-класс по маркетингу проведет Анна Петухова, маркетолог, бизнес-консультант, генеральный директор маркетинговой компании ООО «Семантика», автор книг по маркетингу. На мастер-классе Анна расскажет о маркетинговых исследованиях, определении целевой аудитории и формировании ниши, о цифровизации маркетинга.

На форуме пройдет круглый стол по мерам государственной поддержки в кредитовании. Модерировать дискуссию будет Светлана Поздеева, директор Департамента массового бизнеса ПСБ. В обсуждениях примут участие представители Регионального гарантийного фонда Рязанской области, Государственного фонда развития промышленности Рязанской область и Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.

На форуме пройдет пленарная сессия с участием представителей региональной власти. Выступающие обсудят взаимодействие бизнеса, власти и общества в Рязанской области в условиях пандемии, взаимодействие с банковскими структурами, возможности улучшения бизнес-климата в регионе.

В рамках форума также состоится подведение итогов регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», на котором наградят самых успешных предпринимателей Рязанской области. Участники форума смогут ознакомиться с лучшими бизнес-проектами региона.

Организаторы форума — «ОПОРА РОССИИ», АСИ, Общественная палата РФ, Центр «Мой Бизнес» Рязанской области при поддержке Правительства Рязанской области. Партнерами форума стали МСП банк и ПСБ.

Регистрация доступна для всех жителей Рязанской области по ссылке или через telegram-бот.