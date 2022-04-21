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Четверг, 21 апреля, 2022

На 1 апреля просроченная задолженность по зарплате в организациях Рязанской области составила 18,5 млн рублей

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На 1 апреля просроченная задолженность по зарплате в организациях Рязанской области составила 18,5 млн рублей

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

На 1 апреля общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях Рязанской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 18,5 млн рублей. Статистические данные приводит пресс-служба Рязаньстата.

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18,5 млн рублей из общей суммы задолженности — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2021 году и ранее.

Своевременно не получили заработную плату 72 человека. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 256,9 тыс. рублей.

За март просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с февралем снизилась на 9,5%, или на 1953 тыс. рублей.

На 1 апреля просроченная задолженность по зарплате в организациях Рязанской области составила 18,5 млн рублей

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