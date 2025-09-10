Музыканты Рязани выступили на фестивале «Голос города» 

Музыка, танцы, творческие мастер-классы, конкурсы и не только: в Рязани на главной сцене Лесопарка прошел большой музыкальный фестиваль – финал сезона проекта «Голос города».

Коллективы, а также сольные исполнители весной и летом выступали на открытых сценах проекта в разных районах Рязани. А в финале сезона лучшие артисты собрались на одной площадке и зажгли не по-детски! На протяжении восьми часов музыканты выступали на нескольких тематических сценах. Это музыкальные и танцевальные баттлы, диджей-сеты, поэтические и другие выступления.

— На площадке фестиваля мы сумели объединить более пятидесяти артистов разных жанров и направлений. «Голос города» — это не просто проект с участием музыкантов. Это непередаваемые эмоции и в первую очередь люди, которые могут себя попробовать, презентовать, раскрыться. А рязанцы, в свою очередь узнают имена новых звезд. Возможно в будущем — мирового масштаба, — говорит руководитель проекта «Голос города» в Рязани Илья Буренин.

Проект «Голос города» был создан, чтобы молодые артисты могли реализоваться, показывать свои таланты. Всё началось с нескольких площадок в Томске два года назад, а сегодня «Голос города» — это 32 региона, в том числе и Рязанская область.