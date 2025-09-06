Суббота, 6 сентября, 2025
17.9 C
Рязань
Общество

Мужчина не мог выбраться из оврага в Рязани из-за проблем с ногами

Анастасия Мериакри
Screenshot

В Рязани мужчина упал в овраг у реки Оки. Об этом сообщает АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс».

Мужчина обратился к волонтерам за помощью. Он оказался в овраге у реки Оки и не может выбраться самостоятельно из-за проблем с ногами. Поиски усложняли отсутствие точных координат и связи. В ходе спасательных работ удалось докричаться до пострадавшего.

Группа спасателей спустилась к мужчине и оказала первую помощь, волонтеры помогли ему подняться из оврага и передали бригаде скорой медицинской помощи.

