Музей «Рязанские тайны Петра I» станет частью Большого пешеходного маршрута — Павел Малков

Губернатор региона Павел Малков посетил музейный комплекс «Рязанские тайны Петра I» в Рязани, который начнет свою работу уже в это воскресение, 31 августа.

Новое музейное пространство расположено на площади Соборной, в здании объекта культурного наследия регионального значения «Дом Запольской». Частный музей посвящен первому российскому императору Петру I, имеющему связь с Рязанской землей по материнской линии Натальи Кирилловны Нарышкиной. Он включает в себя несколько тематических зон: магазин «Сувениры из Рязани», кафе и основную экспозиционную зону, в которой представлены художественные работы, генеалогические древа, карты-схемы и инсталляции, посвященные жизни Переяславля-Рязанского в конце XVII-начале XVIII веков, деятельности Петра I, его реформам, преобразованиям в армии и флоте, а также взаимосвязи императора с Рязанским краем, в том числе речным походам императора по реке Оке.

В рамках осмотра комплекса Губернатор Павел Малков ознакомился с сувенирами, в числе которых изделия народных промыслов региона, сладости из сезонных фруктов и ягод, выращенных на территории Рязанской области. Глава региона пообщался с художником, уроженцем г. Рязани Алексеем Рычковым, чьи работы можно увидеть в музейных пространствах и изображающие достопримечательности г. Рязани, зарисовки Соборной площади, центральных городских улиц, пейзажи Солотчи.

Директор музея Игорь Евсюхин рассказал главе региона о том, как проводилась работа по наполнению музея, об использовании интерактивных форм деятельности. Так, музей предлагает увлекательные квесты для самой юной аудитории с использованием кукольной анимации. Со временем в одном из помещений планируется проводить событийные костюмированные мероприятия и мастер-классы по изготовлению сладостей, к которым смогут присоединиться взрослые и дети. Павел Малков совместно с руководством музея также осмотрел памятник Петру I, выполненный местным скульптором Олегом Седовым, и зону для отдыха туристов на свежем воздухе.