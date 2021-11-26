Мурашко заявил о продлении сертификатов переболевшим COVID-19

Срок действия сертификатов, которые получают переболевшие коронавирусом, автоматически будет продлён с 6 месяцев до одного года. Об этом 26 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, срок действия сертификатов продлят всем, кто болел в течение последнего года. Сейчас для этого вносятся необходимые документы.

В настоящее время у всех, кто официально переболел COVID-19, на Госуслугах появляется сертификат о перенесённом заболевании. Его срок действия — 6 месяцев.

Напомним, ранее идею о продлении сроков действия сертификатов подержали руководитель комитета по охране здоровья Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов и глава Минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий.