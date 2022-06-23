МУП «РМПТС» и «Водоканал Рязани» возьмут в долг для реконструкции объектов

На заседании Рязанской городской Думы 23 июня депутаты одобрили МУП «РМПТС» заимствование 323 млн. рублей на реконструкцию системы теплоснабжения гарнизона Дягилево и 344 млн. рублей МП «Водоканал г. Рязани» на реконструкцию канализационных насосных станций № 4 и № 10. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2022 году по Программе приватизации муниципального имущества, дополнен 10 адресами.

Кроме того, депутаты решили предложить Избирательной комиссии Рязанской области возложить исполнение полномочий избирательной комиссии муниципального образования — город Рязань, в том числе по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территориальную комиссию Железнодорожного района.