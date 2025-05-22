Муцениеце, Банщикова и Астапова стали «Химкинскими ведьмами»

Канал СТС приступил к съёмкам комедийного сериала «Химкинские ведьмы» (16+) — про трёх мошенниц, получивших реальный магический дар, в исполнении Агаты Муцениеце, Анны Банщиковой и Валерии Астаповой. Компанию им составят: Марк Богатырёв, Алёна Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету три аферистки Марина (Агата Муцениеце), Света (Анна Банщикова) и Оля (Валерия Астапова) успешно выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи (Алёна Яковлева) реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света видеть будущее, а Оля — мёртвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберёт эти «подарки» себе. В поисках идеального кандидата девушки встречают не только коварного колдуна-искусителя (Марк Богатырёв), но и вторых половинок (Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин).

«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь думаю, что это был знак, — улыбается Агата Муцениеце. — Сама бы не хотела обладать даром слышать мысли, для меня это стало бы тяжёлой ношей. Но от умения летать, перемещаться из одной точки в другую или быть невидимкой я бы не отказалась».

«Будь у меня дар героини, в первую очередь хотелось бы снова встретить дорогих людей, любимую собачку, поговорить с Эдит Пиаф. Но в целом призраков достаточно видеть в кино, потому что это очень страшно», — признаётся Валерия Астапова.

«Мы все мечтаем о волшебной палочке, которая решит все проблемы, — считает Анна Банщикова. — Но никакая волшебная палочка не спасёт. Наша история как раз про это. Про то, что проблемы решает не магия, а только труд, любовь, дружба и простые человеческие ценности».

Над сценарием колдовала тройка авторов Елена Минервина («Жена олигарха»), Анжела Боскис («Как я стал русским») и Дарья Сойфер («Готовы на всё») под руководством шоураннера Игоря Тудвасева («Последний богатырь», «Кухня»).

«В работе опирались не на мистику, а на юмор, воображение и местами сказочность. Например, слова ведьм обладают такой силой, что сразу материализуются, и это создаёт почву для комедийных ситуаций, — рассказывает Игорь. — Мы также добавили забавные отсылки к сериалам „Уэнсдей“, „Зачарованные“, культовому советскому фильму „Чародеи“ и к другим популярным историям».

Главное место действий — магический салон — снимают в московском ТЦ, где также художники воссоздали ателье по ремонту техники, пункт выдачи товаров, кофейню, отдел по ремонту часов, магазин швейной фурнитуры, фотосалон, зоомагазин и магазин женской одежды. Для наполнения магического салона понадобилось 350 коробок с эзотерическим реквизитом, включая свечи, кристаллы, амулеты, камни, бубны, том 1815 года и бутафорские книги. Колдовать ведьмам помогут вороны, собака по кличке Сглазик, лошадь, жабы и другие птицы и животные, которые появятся в кадре.

Фото: СТС