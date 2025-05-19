Мотоциклиста без водительских прав остановили в Рязанской области

В селе Дядьково Рязанского района остановили мотоциклиста без прав управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Сотрудники ГАИ остановили мотоцикл «Ирбис», им управлял 25-летний рязанец. Молодой человек не имел права управления транспортным средством.

Составлен административный протокол по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ. Рязанцу грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.