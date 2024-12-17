Москвичка вышла замуж за парня из Пителино в Рязани

Юная москвичка София в 21 году приехала к тёте в Пителино погостить. Сидела на лавочке напротив местного ЗАГСа, когда к ней подошёл Денис. Слово за слово — и Денис в шутку «предсказал» девушке, что она станет его женой, да ещё и «букет невесты» преподнёс)

В этом году София получила уже серьёзное предложение выйти замуж за Дениса. Выбрали Дворец торжеств в Рязани — «красиво, и географически удобно: из Пителина и Москвы добираться одинаково 3 часа».

И жених, и невеста свои дни рождения отпраздновали в начале декабря. Брак зарегистрировали 14 декабря. Какой декабрь у ребят теперь будет насыщенный! А если дети у наших молодожёнов тоже будут декабрьскими?)) Не важно, конечно, в каком месяце родятся, важно, чтобы росли в счастливой, крепкой, любящей семье!