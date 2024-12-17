Фото: страница Елены Сорокиной ВК Новости Рязани и области Москвичка вышла замуж за парня из Пителино в Рязани Алексей Самохин 17.12.2024 22:01 VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина продолжает знакомить подписчиков ВКонтакте с историями семейных пар. На этот раз она назвала пост «декабрьская семья». Вот, что рассказала Сорокина: Юная москвичка София в 21 году приехала к тёте в Пителино погостить. Сидела на лавочке напротив местного ЗАГСа, когда к ней подошёл Денис. Слово за слово — и Денис в шутку «предсказал» девушке, что она станет его женой, да ещё и «букет невесты» преподнёс)В этом году София получила уже серьёзное предложение выйти замуж за Дениса. Выбрали Дворец торжеств в Рязани — «красиво, и географически удобно: из Пителина и Москвы добираться одинаково 3 часа».И жених, и невеста свои дни рождения отпраздновали в начале декабря. Брак зарегистрировали 14 декабря. Какой декабрь у ребят теперь будет насыщенный! А если дети у наших молодожёнов тоже будут декабрьскими?)) Не важно, конечно, в каком месяце родятся, важно, чтобы росли в счастливой, крепкой, любящей семье! TagsЕлена Сорокина Материалы рубрики В Рязани запустили «Карту зимней уборки Рязани» 17.12.2024 18:29 Рязанская область и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере станкостроения 12.12.2024 11:08 Рязанка нашла мужа, благодаря ошибке в номере телефона 13.12.2024 13:47 Рязанский кожно-венерологический диспансер будет оказывать помощь беспризорным детям 17.12.2024 16:38 Рязанская область занимает лидирующую позицию по эффективности реализации мероприятий нацпроекта в сфере экспорта 12.12.2024 16:02