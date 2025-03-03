Московское шоссе стало самой аварийной улицей в Рязани по итогам 2024 года. Статистику приводит компания, специализирующаяся на автостраховании.

Анализ ДТП, произошедших в 2024 году, показал, что самой аварийной улицей в Рязани является Московское шоссе. На нее приходится 7% ДТП. По мнению аналитиков, виной может быть интенсивное движение, обилие грузовиков и частые перестроения некоторых автолюбителей.

На втором месте по количеству аварий Касимовское шоссе. Здесь произошло примерно 4% ДТП. На данной улице отмечаются недостаточное освещение и наличие узких участков.

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На третьем месте улица Новоселов, немного уступившая Касимовскому шоссе. Здесь движение усложняет обилие перекрестков и пешеходных переходов.

Около 3% ДТП произошло на улицах Солотчинское шоссе и Есенина. Они на четвертом и пятом месте.