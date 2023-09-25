Понедельник, 25 сентября, 2023
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Московские центральные диаметры доведут до Рязанской и других областей ЦФО

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Фото: Дептранс Москвы, t.me/DtRoad

Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По словам чиновника, власти столицы, Подмосковья, совместно с Минтрансом РФ, РЖД разработали масштабную программу модернизации Центрального транспортного узла. Проект начнут реализовывать в случае одобрения правительством России.

Среди регионов, до которых могут продлить МЦД, названы Рязанская, Ярославская, Тульская, Орловская, Калужская области.

О модернизации Центрального транспортного узла ранее заявил президент России Владимир Путин.

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