Мониторинговые каналы пишут о возможной опасности БПЛА для регионов РФ

Вечером 12 марта мониторинговые каналы сообщили о возможной опасности по БПЛА ВСУ для ряда регионов России.

В частности, со стороны Воронежской области дроны могут прилететь в Тамбовскую, Саратовскую, Астраханскую и Рязанскую область.

Со стороны Брянской возможны прилёты в Тульскую и Липецкую области.

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— Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух южных районах Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА, — сообщил губернатор региона Гусев.

По уточнённым данным, повреждён инфраструктурный объект, начался пожар. Предварительно, люди не пострадали.

По данным Росавиации, временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги и Саратова.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 14 вражеских беспилотников за два с половиной часа.