«Молчит и убегает от журналистов»: Большова продолжает выступать после смертельного ДТП

Актриса Анна Большова не оставила работу и недавно появилась на сцене театра «Ленком» после смертельного ДТП с ее участием в Калужской области, пишет СтарХит.

В распоряжении портала появился ролик, на котором видно, как артистка отказывается ответить на вопросы журналистов и буквально убегает от них с букетами цветов в руках.

«От общения с прессой артистка отказалась и поспешила скрыться в дверях театра», – говорится в публикации.

Официального заявления о трагедии Большова пока не сделала. Семья погибшей возмущена, что она так и не связалась с ними. Близкие жертвы аварии решили подать в суд.

Инцидент произошел 14 октября в деревне Грачевка. По предварительной версии, автомобилистка сбила 31-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась.

Как рассказала Большова, она не заметила человека на неосвещенной дороге. Пешеход же во время ДТП была пьяна. Большова тут же сама вызвала скорую помощь и полицию. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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