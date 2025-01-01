Модель из Рязанской области рассказала о тяжёлом заболевании — миеломе 3-й стадии

Уроженка Рязанской области, модель, победительница различных конкурсов красоты Олеся Клеблеева рассказала о своём тяжёлом заболевании. Соответствующий пост девушка опубликовала ВКонтакте.

— У меня множественная миелома третьей стадии, — рассказала девушка. — Это рак крови, рак костного мозга.

Модель лечится. 1 января у неё началась третья химиотерапия.

По словам Олеси, врачи гарантий дать не могут: «эту болячку можно только загнать в ремиссию». На июнь запланирована пересадка костного мозга.

Девушка предложила желающим стать донорами костного мозга для других пациентов. Ей будут пересаживать собственные клетки.

Клеблеева выразила благодарность людям, которые оказывают ей поддержку.