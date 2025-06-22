Понедельник, 23 июня, 2025
11.7 C
Рязань
Общество

Многодетную мать из Рязанской области хотят лишить родительских прав

Анастасия Мериакри

В Рязанской области мать семерых детей хотят лишить родительских прав. О том, что Анастасия плохо воспитывает своих детей, в эфире Первого канала в программе «Мужское/Женское» (16+) заявила ее сестра Олеся.

В эфире программы Олеся попросила помочь лишить сестру Анастасию из Рязанской области родительских прав на всех семерых детей. Женщина утверждает, что сестра не занимается воспитанием ребят, постоянно пьет, а дети в это время растут как беспризорники.

Олеся говорит, что на протяжении многих лет ходит в органы опеки, но ее заявления игнорируют. Женщина утверждает, что дети находятся в опасности, и предлагает передать их многочисленным родственникам.

Анастасия отвечает, что она замечательная мама, а сестра своими жалобами добьется того, что детей заберут в детский дом. Многодетная мать отмечает, что органы опеки следят за каждым ее шагом, несчастная женщина бутылку пива в руки взять не может.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о нарушении прав детей. По данному факту следственными органами СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по статьям 156 и 293 УК РФ.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Беспрецедентный удар России: девять часов «калибровки» — уничтожены «американцы» под Киевом

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Атака длилась девять часов и стала одной из самых продолжительных за весь период СВО.
Новости мира

Медведев объяснил, чего добились американцы ночным ударом по Ирану

По словам политика, после ударов можно ожидать, что Иран продолжит работу по созданию ядерного оружия. Инфраструктура объектов, связанных с ядерной программой, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.
Новости России

Военкор Сладков: бойцы ВСУ не прячут лиц в отличие от россиян

Украинские военные не прячут прячут лиц в отличие от российских бойцов,...
Общество

Двойняшки-выпускницы из Рязани сдали ЕГЭ на максимальный балл

Обе выпускницы получат золотую медаль «За особые успехи в учении» I степени.
Общество

Многодетную мать из Рязанской области хотят лишить родительских прав

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о нарушении прав детей. По данному факту следственными органами СУ СК России по Рязанской области проводится проверка.

Последние новости

Происшествия

Суд вынес приговор рязанцу, укравшему из маркетплейса товары на 130 тысяч рублей

апреля по июль 2024 года менеджер маркетплейса оформлял заказы через специальное программное обеспечение, после этого он получал товары без проведения оплаты.
Новости России

Эксперт рассказал об альтернативных вариантах поступления с низкими баллами на ЕГЭ

Что делать, если не сдал ЕГЭ в 2025 году? Эксперт рассказал о пересдаче, колледжах, целевом обучении и поступлении в вузы с низкими баллами.
Новости России

Средства ПВО перехватили 23 украинских беспилотника за ночь

Российские ПВО перехватили 23 украинских дрона в ночь на 23 июня. Удары отразили в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Происшествия

Ночью в Рязани произошло серьезное ДТП, в машине находился ребенок

На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и скорой помощи. О состоянии людей не сообщается.
Новости России

Пожары начались в Киеве после ударов ракетами

В ночь на понедельник, 23 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.
Новости России

Дядя изнасиловал и убил племянницу в Краснодарском крае

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.
Семья и отношения

Рязанцы сыграли свадьбу в конноспортивном клубе

Молодожёны сказали друг другу заветное «Да» в конноспортивном клубе «История». Это место оказалось по-настоящему символичным.
Общество

Рязанец Захар Петров вошел в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Российская редакция Forbes отбирала самых ярких молодых деятелей в десяти категориях. Имя Захара Петрова неизменно было в шорт-листах «Лучший спортсмен года».