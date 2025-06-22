Многодетную мать из Рязанской области хотят лишить родительских прав

В Рязанской области мать семерых детей хотят лишить родительских прав. О том, что Анастасия плохо воспитывает своих детей, в эфире Первого канала в программе «Мужское/Женское» (16+) заявила ее сестра Олеся.

В эфире программы Олеся попросила помочь лишить сестру Анастасию из Рязанской области родительских прав на всех семерых детей. Женщина утверждает, что сестра не занимается воспитанием ребят, постоянно пьет, а дети в это время растут как беспризорники.

Олеся говорит, что на протяжении многих лет ходит в органы опеки, но ее заявления игнорируют. Женщина утверждает, что дети находятся в опасности, и предлагает передать их многочисленным родственникам.

Анастасия отвечает, что она замечательная мама, а сестра своими жалобами добьется того, что детей заберут в детский дом. Многодетная мать отмечает, что органы опеки следят за каждым ее шагом, несчастная женщина бутылку пива в руки взять не может.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о нарушении прав детей. По данному факту следственными органами СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по статьям 156 и 293 УК РФ.