Мёд из разных уголков России представят на празднике «Медуница» в Рязанской области

В субботу, 16 августа, с 9:00 до 17:00 на территории Федерального научного центра пчеловодства в городе Рыбном пройдёт праздник мёда «Медуница», посвящённый первой откачке мёда и предстоящему 95-летнему юбилею научного центра. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Рязанской области.

В 2025 году тема праздника – «Медовая география», специалисты представят монофлорные мёды из различных регионов страны, расскажут о географии мёда, предложат попробовать уникальные меда. Посетители увидят старинные ульи и инструменты пасечников, погрузившись в атмосферу прошлого.

На выставке представят традиционные виды мёда: гречишный, подсолнечниковый, липовый и разнотравье, а также редкие сорта, включая лавандовый, дягилевый, айлантовый, васильковый и акациевый мёд, а также мёд из Якутии.

Для гостей фестиваля пройдёт концерт, экскурсии по музею истории пчеловодства и по дендрарию, мастер-классы, ярмарка мёда, продуктов пчеловодства и изделий декоративно-прикладного творчества.

Федеральный научный центр пчеловодства расположен по адресу: г. Рыбное, ул. Почтовая, 22. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+.