Мэрия Рязани рассказала о работе троллейбусного маршрута № 13

На троллейбусном маршруте № 13 планируется работа девяти машин утром и днём, а также четырёх вечерами в будние дни. Об этом в телеграм-канале губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.
— Нарушения графика движения связаны с заторами или со сходами с линии по техническим неисправностям троллейбусов, — говорится в сообщении мэрии.
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