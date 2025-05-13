Мэрия Рязани рассказала о работе троллейбусного маршрута № 13

На троллейбусном маршруте № 13 планируется работа девяти машин утром и днём, а также четырёх вечерами в будние дни. Об этом в телеграм-канале губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.

— Нарушения графика движения связаны с заторами или со сходами с линии по техническим неисправностям троллейбусов, — говорится в сообщении мэрии.