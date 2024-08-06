Вторник, 6 августа, 2024

Мэрия Рязани прокомментировала судьбу здания бывшего Детского мира на Соборной

Автор: 7info

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Фото: Яндекс.Карты

Мэрия Рязани в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова прокомментировала судьбу здания бывшего Детского мира на улице Соборной.

Жителей города беспокоит судьба здания, находящегося на одной из главных улиц города и постепенно приходящего в упадок. Ранее там располагались магазины, но несколько лет назад все они закрылись.

— Здание бывшего Детского мира на ул. Соборной находится в частной собственности. Поэтому привести его в порядок может только сам собственник, — сообщили представители администрации Рязани.

Магазины в доме на улице Соборной перестали работать после крупного пожара в России, из-за чего последовали проверки пожарной безопасности в разных городах. Официально причина прекращения использования здания не сообщалась.

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