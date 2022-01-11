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Вторник, 11 января, 2022
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Мэрия назвала улицы Рязани, с которых ночью вывезут снег

7info

Ночью 12 января сотрудники Дирекции благоустройства вывезут снег. Список улиц опубликовала пресс-служба администрации Рязани.

До 6 часов утра коммунальные службы будут работать на участке улицы Новосёлов от перекрёстка с Советской Армией до Шереметьевского проезда.

Также техника появится на улицах Ленина, Николодворянской, Полонского, Соборной (от площади Соборной до площади Ленина с одной стороны), Октябрьской (от проезда Шабулина до улицы 1-я Красная).

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Снег вывезут с Первомайского проспекта, площадей Ленина и Мичурина, а также с путепровода на Приокский.

Администрация просит рязанцев убрать автомобили из этих мест.

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