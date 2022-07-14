Мэр Рязани Сорокина рассказала о ликвидации последствий непогоды

В Рязани городские службы ликвидируют последствия сильного ветра с дождём, прошедшим в отельных районах города. Подробности сообщила глава администрации Елена Сорокина.

По словам мэра, скорость ветра порывами достигала 18 м/с. Рязанцы сообщили в диспетчерскую службу о 12 упавших деревьях. Спасатели ГОЧС отработали заявки по адресам 9-я Линия, 10, Мервинская, 2Б.

Елена Сорокина отметила: системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Кратковременные проблемы с электроснабжением по нескольким адресам решены.

14 июля, до конца суток, в Рязани возможны грозы и ливни. Сорокина призывает рязанцев быть осторожными.