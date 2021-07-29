Митрополит Марк высказался о вакцинации от коронавируса

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время эфира на радио «Логос» ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса.

Митрополит рассказал, что не является ни ковид-диссидентом, ни сторонником огульной вакцинации. Священник отметил, что ему близка позиция президента России, который говорит, что прививка дело добровольное.

— Бывают случаи, когда человек вакцинировался и умер, — заявил Марк. — Я не готов взять на себя ответственность за жизнь другого человека. Вакцина сейчас — часть эксперимента. Люди умирают и от отсутствия вакцины, и от того, что вакцинировались.

Митрополит призвал не допускать случаев нетерпимости в этом вопросе. Каждый человек должен решать для себя сам.

Священник назвал бредом слова о чипах, о том, что вакцинированный человек утрачивает образ божий. Также как и заявления чиновников, которые говорят, что вакцинированный человек незаразный.