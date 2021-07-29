Митрополит Марк высказался о вакцинации от коронавируса

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время эфира на радио «Логос» ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса.
Митрополит рассказал, что не является ни ковид-диссидентом, ни сторонником огульной вакцинации. Священник отметил, что ему близка позиция президента России, который говорит, что прививка дело добровольное.
Митрополит призвал не допускать случаев нетерпимости в этом вопросе. Каждый человек должен решать для себя сам.
Священник назвал бредом слова о чипах, о том, что вакцинированный человек утрачивает образ божий. Также как и заявления чиновников, которые говорят, что вакцинированный человек незаразный.