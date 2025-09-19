Митрополит Марк объяснил разницу между унынием и депрессией 

В новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопрос: «Есть ли разница между унынием и депрессией?».

По словам священника, речь по сути идёт об одном и том же состоянии, хотя слова из разного словаря. Уныние — традиционный христианский термин, который употребляли отцы-пустынники, подвижники. Это состояние, когда ничего не хочется, некая духовная апатия.

Депрессия — медицинский термин, который употребляют врачи, психологи. Но в целом это одно и то же состояние.