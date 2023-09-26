Минстрой рассказал о строительстве школы на 960 мест в Касимове

Минстрой Рязанской области рассказал о строительстве школы на 960 мест в Касимове.

Строительство школы в городе Касимов идёт в рамках нацпроекта «Образование». Новое образовательное учреждение позволит детям из густонаселенных микрорайонов учиться в шаговой доступности.

Школа появится на улице 50 лет СССР. Примечательно, что она расположится на территории станции юннатов, которая будет базироваться в образовательной организации.

Строится четырехэтажный объект на 38 классов. В отдельном крыле создадут административное помещение станции юных натуралистов. Рядом будет находиться опытный участок юннатов площадью около гектара.

Также на территории учреждения предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, уличные тренажеры и полоса препятствий.

Сейчас на объекте завершены подготовительные работы. Осуществляется устройство фундамента. Строительством занимается ООО «Термис».

Планируется, что туда переведут учеников из школы N°3. Смогут разгрузиться и перейти на односменный режим и другие школы Касимова.