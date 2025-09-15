Понедельник, 15 сентября, 2025
Министерство здравоохранения возместит 250 тысяч инвалиду из Рязани

Анастасия Мериакри
Министерство здравоохранения возместит 250 тысяч инвалиду из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Рязани, страдающий онкологическим заболеванием, обратился в прокуратуру в связи с ненадлежащим лекарственным обеспечением.

Мужчина по медицинским показаниям нуждается в постоянном обеспечении медикаментами. Однако в январе 2025 года учреждением здравоохранения дорогостоящий препарат ему выдан не был, в связи с чем он вынужденно приобрел его за счет собственных средств.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы восстановить права жителя. Суд постановил взыскать с регионального министерства здравоохранения 243 тысяч рублей и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

