Министерство здравоохранения возместит 250 тысяч инвалиду из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Рязани, страдающий онкологическим заболеванием, обратился в прокуратуру в связи с ненадлежащим лекарственным обеспечением.

Мужчина по медицинским показаниям нуждается в постоянном обеспечении медикаментами. Однако в январе 2025 года учреждением здравоохранения дорогостоящий препарат ему выдан не был, в связи с чем он вынужденно приобрел его за счет собственных средств.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы восстановить права жителя. Суд постановил взыскать с регионального министерства здравоохранения 243 тысяч рублей и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.