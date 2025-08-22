Мигранта с 3 килограммами синтетических наркотиков задержали в Рязанской области

В Рязанской области был задержан 37-летний гражданин одной из стран Средней Азии, которого ранее уже судили за незаконный оборот наркотиков. После 8 лет в колонии и последующей депортации он умудрился вернуться в Россию и снова взяться за старое. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники МВД получили информацию, что этот мужчина занимается перевозкой крупных партий синтетических наркотиков. Чтобы проверить это, совместно с коллегами из Рязанской области они разработали специальную операцию.

Для задержания выбрали Михайловский район. Инспекторы ГИБДД под предлогом проверки документов остановили автомобиль «БМВ 520», за рулём которого находился подозреваемый. В это же время на место прибыли сотрудники спецназа Росгвардии и задержали его.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили хитроумно спрятанный тайник. Под задним бампером находились три полиэтиленовых пакета. Экспертиза подтвердила подозрения: в пакетах было 2 килограмма 979 граммов синтетических наркотиков. По данным полиции, этот «товар» предназначался для продажи через подпольный интернет-магазин.

Теперь мужчине грозит новое наказание. Заведено уголовное дело по особо тяжкой статье — ч.5 ст.228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подозреваемый уже взят под стражу.