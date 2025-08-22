Метеоролог Степанов: Рязанскую область накроют очень атмосферные фронты

Вечером в пятницу, 22 августа, и ночью в субботу Рязанскую область «накроют очень атмосферные фронты». Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Роман Степанов.

По словам специалиста, с Балканского полуострова в регион идут дожди, местами сильные, а по некоторым расчетам — и очень сильные.

На западе и севере области, а также в Рязани за ночь может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

— Температурный фон будет немного ниже нормы, ночью до +11°С, днем не выше +20°С, — пишет синоптик.

По словам Степанова, после таких дождей должны «попереть всякие грибы».