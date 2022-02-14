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Понедельник, 14 февраля, 2022

МЧС проведёт учения в больнице имени Семашко

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МЧС проведёт учения в больнице имени Семашко

7info

Во вторник 15 февраля, на территории больницы им. Семашко в Рязани пройдут масштабные учения по действию медицинского персонала при возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила группа клиники ВКонтакте.

Будет отрабатываться эвакуация пациентов и посетителей корпуса № 5 после обнаружения сымитированного очага возгорания на 4 этаже.

Пожарные проведут учебные мероприятия и тренировку правильной последовательности действий персонала стационарного отделения при пожаре.

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Мероприятие организовано и будет проведено совместно с ГУ МЧС России по Рязанской области.

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