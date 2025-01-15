МЧС опубликовало список мест проведения Крещенских купаний в Рязанской области

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало список мест проведения Крещенских купаний. Ведомство напоминает, что окунаться следует в специально оборудованных купелях.

На сегодняшний день в регионе подготовили 34 места для Крещенских мероприятий.

Спасский район:

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Троицкое с/п с. Троица, р. Тысья;

Панинское с/п, деревня Агломазово (купель).

Александро-Невский район:

7 км. от д. Спешнево в сторону р.п Ухолово Крещено-Гаи (купель);

500 метров от въезда со стороны р.п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец (купель).

Пронский район:

г. Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция;

р/п Пронск, купель на «Святом источнике»;

с. Тырново, пруд Радбиж.

Пителинский район:

Потапьевское с/п, с. Потапьево, р. Пет.

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Сасовский муниципальный округ:

с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);

с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);

н.п. Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);

г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель).

Ряжский район:

г. Ряжск, река Хупта

Милославский район:

р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);

Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель).

Ухоловский район:

р.п. Ухолово, ул. Свободы на территории Прощеного колодца (купель);

Путятинский район:

с. Карабухино (купель).

Шиловский район:

с. Кривцы, Святой источник (купель);

с. Симакино, Святой источник (купель);

Занино-Починковское с/п, Святой источник Троицкий (купель).

Сапожковский район:

р.п. Сапожок, ул. Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);

Сапожковский район, у сторожевого дуба, вблизи с. Красный угол (купель).

Город Рязань:

озеро Ореховое.

Старожиловский район:

р.п. Старожилово (купель);

д. Хламово, р. Тысья (купель);

д. Волховские выселки (купель).

Ермишинский район:

с. Токмаково, святой источник «Токмаковский» (купель).

Рыбновский район:

с. Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель)

Шацкий район:

у церкви на территории с. Польное Ялтуново (купель);

у церкви на территории п. Выша (купель);

у церкви на территории с. Эммануиловка (купель).

Сараевский район:

с. Витуша, ул. Панферовка (купель);

с. Телятники, ул. Погореловка (купель);

р.п. Сараи, Маховое (купель) .

Список мест проведения Крещенских купаний может быть изменен.