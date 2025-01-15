МЧС опубликовало список мест проведения Крещенских купаний в Рязанской области

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало список мест проведения Крещенских купаний. Ведомство напоминает, что окунаться следует в специально оборудованных купелях.
На сегодняшний день в регионе подготовили 34 места для Крещенских мероприятий.
Спасский район:
- Троицкое с/п с. Троица, р. Тысья;
- Панинское с/п, деревня Агломазово (купель).
Александро-Невский район:
- 7 км. от д. Спешнево в сторону р.п Ухолово Крещено-Гаи (купель);
- 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец (купель).
Пронский район:
- г. Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция;
- р/п Пронск, купель на «Святом источнике»;
с. Тырново, пруд Радбиж.
Пителинский район:
Потапьевское с/п, с. Потапьево, р. Пет.
Сасовский муниципальный округ:
- с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
- с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
- н.п. Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);
- г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель).
Ряжский район:
г. Ряжск, река Хупта
Милославский район:
- р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
- Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель).
Ухоловский район:
- р.п. Ухолово, ул. Свободы на территории Прощеного колодца (купель);
- Путятинский район:
с. Карабухино (купель).
Шиловский район:
- с. Кривцы, Святой источник (купель);
- с. Симакино, Святой источник (купель);
- Занино-Починковское с/п, Святой источник Троицкий (купель).
Сапожковский район:
- р.п. Сапожок, ул. Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);
- Сапожковский район, у сторожевого дуба, вблизи с. Красный угол (купель).
Город Рязань:
озеро Ореховое.
Старожиловский район:
- р.п. Старожилово (купель);
- д. Хламово, р. Тысья (купель);
- д. Волховские выселки (купель).
Ермишинский район:
с. Токмаково, святой источник «Токмаковский» (купель).
Рыбновский район:
с. Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель)
Шацкий район:
- у церкви на территории с. Польное Ялтуново (купель);
- у церкви на территории п. Выша (купель);
- у церкви на территории с. Эммануиловка (купель).
Сараевский район:
- с. Витуша, ул. Панферовка (купель);
- с. Телятники, ул. Погореловка (купель);
- р.п. Сараи, Маховое (купель) .
Список мест проведения Крещенских купаний может быть изменен.