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Фото с сайта PxHere.com
Религия

МЧС опубликовало список мест проведения Крещенских купаний в Рязанской области

Валерия Мединская

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало список мест проведения Крещенских купаний. Ведомство напоминает, что окунаться следует в специально оборудованных купелях.

На сегодняшний день в регионе подготовили 34 места для Крещенских мероприятий.

Спасский район:

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  • Троицкое с/п с. Троица, р. Тысья;
  • Панинское с/п, деревня Агломазово (купель).

Александро-Невский район:

  • 7 км. от д. Спешнево в сторону р.п Ухолово Крещено-Гаи (купель);
  • 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец (купель).

Пронский район:

  • г. Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция;
  • р/п Пронск, купель на «Святом источнике»;
    с. Тырново, пруд Радбиж.

Пителинский район:
Потапьевское с/п, с. Потапьево, р. Пет.

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Сасовский муниципальный округ:

  • с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
  • с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
  • н.п. Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);
  • г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель).

Ряжский район:
г. Ряжск, река Хупта

Милославский район:

  • р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
  • Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель).

Ухоловский район:

  • р.п. Ухолово, ул. Свободы на территории Прощеного колодца (купель);
  • Путятинский район:
    с. Карабухино (купель).

Шиловский район:

  • с. Кривцы, Святой источник (купель);
  • с. Симакино, Святой источник (купель);
  • Занино-Починковское с/п, Святой источник Троицкий (купель).

Сапожковский район:

  • р.п. Сапожок, ул. Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);
  • Сапожковский район, у сторожевого дуба, вблизи с. Красный угол (купель).

Город Рязань:
озеро Ореховое.

Старожиловский район:

  • р.п. Старожилово (купель);
  • д. Хламово, р. Тысья (купель);
  • д. Волховские выселки (купель).

Ермишинский район:
с. Токмаково, святой источник «Токмаковский» (купель).

Рыбновский район:
с. Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель)

Шацкий район:

  • у церкви на территории с. Польное Ялтуново (купель);
  • у церкви на территории п. Выша (купель);
  • у церкви на территории с. Эммануиловка (купель).

Сараевский район:

  • с. Витуша, ул. Панферовка (купель);
  • с. Телятники, ул. Погореловка (купель);
  • р.п. Сараи, Маховое (купель) .

Список мест проведения Крещенских купаний может быть изменен.

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