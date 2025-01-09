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МЧС назвало самые опасные участки дорог, где риск попасть ДТП наиболее высок

Валерия Мединская

В пятницу, 10 января, в Рязанской области повысится риск ДТП в связи с погодными условиями. ГУ МЧС по Рязанской области назвало шесть районов области, где риск попасть в аварию наиболее высокий. 

Ведомство просит водителей быть особенно внимательными в Рязанском, Рыбновском, Спасском, Шиловском, Михайловском и Скопинском районах. Здесь на дорогах ожидается гололедица, езжайте предельно осторожно и соблюдайте скоростной режим.

Самыми опасными участками на трассе М-5 МЧС считает:

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— Рыбновский район с 170 по 174 км;

— г. Рязань с 180 по 200 км; 

— Спасский район с 230 по 250 км; 

— Шиловский район с 280 по 295 км.

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На трассе Р-22 «Каспий» к опасным участкам отнесли:

— Михайловский район с 200 по 215 км; 

— Скопинский район с 255 по 270 км.

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