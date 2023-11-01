Математик-пророк Сидик Афган во всех событиях видит математические закономерности, что помогает ему давать безошибочные прогнозы на будущее и точно объяснять витки истории. Многие уже называют таинственного провидца наследником легендарной Ванги, ведь его прогнозы, как и её, сбываются.

Афган в своё время безошибочно предсказал терракт 11 сентября в США, появление коронавируса и страшное землетрясение в Турции. Более того, Ванна в своих предсказаниях заявляла, что появится посланник, который будет предсказывать мировые события с помощью чисел.

Прорицатель не мог оставить без внимания современные события. По его словам, в настоящее время разворачивается глобальная схватка между тёмными и светлыми силами. Сидик уверен, что в этом противостоянии человеческая доблесть, мораль, честь и совесть одержат верх. В интервью журналистам программы «Новые русские сенсации» на НТВ он заявил:

— Война идёт между Западом и Востоком, между чёрным и белым, между добром и злом, между сатаной и ангелами. Это противостояние между цивилизациями. У нас день, а на западе — ночь.

Разменной монетой во всём этом стала Россия. Сидик считает, руководство бывшей советской республики ступило не на ту дорожку и оказалось в роли жертвенных животных, доверившись Байдену. Циничный обман президента США обходится украинцам очень дорого:

— Как бараны. Думают, что он их друг, а он их продает! Он их кушает, а собака охраняет, — охарактеризовал ситуацию провидец.